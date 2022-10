“Pronti per governare”. Il centrodestra indica la Meloni premier

Condividi l'articolo

Il centrodestra serra le fila e indica il nome di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio del prossimo governo. La coalizione si è presentata compatta alle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella, arrivando al Quirinale con un’unica delegazione. “ Abbiamo convenuto sulla necessità di dare all’Italia un governo nel minor tempo possibile, ci sono tantissime urgenze. La coalizione ha indicato all’unanimità, proponendo di indicarmi come incaricata per formare il governo. Siamo pronti per governare “, ha dichiarato Giorgia Meloni.

Subito dopo il risultato delle elezioni di domenica 25 settembre tutti i leader del centrodestra avevano garantito che, nel rispetto dei tempi istituzionali, il nuovo esecutivo sarebbe nato rapidamente.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte