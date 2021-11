Proporzione quasi uno a 10 prime-terze dosi vaccino

Condividi l'articolo









(ANSA) – PERUGIA, 09 NOV – Prosegue con una proporzione di

poco inferiore a uno a dieci la somministrazione di prime e

terze dosi di vaccino Covid in Umbria, nell’ultimo giorno 200 a

fronte di 1.901 in base ai dati sul portale della Regione. Sono

stati invece in 659 ad avere completato il ciclo vaccinale.

Attualmente l’85,37 per cento degli umbri vaccinabili sono

coperti da una dose, l’83,48 da due e il 6,65 da tre.

Secondo i dati nazionali aggiornati al 9 novembre in Umbria

sono state utilizzate 1.374.907 delle 1.469.397 dosi finora

fornite, il 93.6 per cento del totale. Ne sono quindi

disponibili 94.490. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte