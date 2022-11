Proprietà Manchester United pronta a vendere il club

Condividi l'articolo

I proprietari americani del Manchester United, hanno annunciato questa sera di essere aperti a una vendita del club. “Il consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, vendita o altre transazioni che coinvolgono la società”, ha dichiarato il club in una nota. Lo United è di proprietà della famiglia Glazer dal 2005.

Il comunicato della famiglia Glazer segue di qualche ora quello del club in cui si annuncia la rescissione del contratto con Cristiano Ronaldo.



