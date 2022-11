Prostituzione in casa, due denunce e abitazione sequestrata

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 13 NOV – Prima si è recato in

un’abitazione di Reggio Emilia per consumare una prestazione

sessuale a pagamento con una ragazza cinese dopo aver trovato un

annuncio sul Web. Poi, dato che la giovane non era quella

ritratta nella foto dell’annuncio, ha manifestato l’intenzione

di rinunciare all’incontro a pagamento, scatenando la ‘furia’ di

un’altra donna cinese, presente nella casa – che coltello alla

mano l’ha minacciato strappandogli dalle mani i 60 euro pattuiti

per la prestazione – e di un uomo, anch’egli cinese, che lo ha

colpito con due pugni al volto.

Protagonista della vicenda, un 27enne reggiano: rifugiatosi

nel bagno dell’abitazione – prima di fuggire dalla porta

posteriore dell’immobile – è riuscito a telefonate ai

Carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno denunciato i due –

una 32enne e un 50 enne domiciliati a Reggio Emilia e Mirandola,

nel Modenese – accusati entrambi di concorso in favoreggiamento

e sfruttamento della prostituzione oltre che di lesioni

personali, l’uomo e di minaccia aggravata, la donna.

Durante l’intervento gli uomini dell’Arma hanno sequestrato

oltre 500 euro ritenuti provento del reato di prostituzione e

hanno posto sotto sequestro preventivo l’appartamento dove si

svolgeva attività. A seguito dei pugni ricevuti al volto, il

27enne è ricorso alle cure mediche in Ospedale venendo dimesso

con una prognosi di quattro giorni. (ANSA).



