Protesta pescatori a Selinunte, notte di presidio

Condividi l'articolo

(ANSA) – MARINELLA DI SELINUNTE, 20 FEB – Notte di presidio

tra fuochi e tende quella appena trascorsa per i pescatori di

Selinunte che continuano a bloccare da ieri la zona della

borgata di Marinella in segno di protesta per i lavori di

dragaggio del porto che sono fermi da mesi. La ditta incaricata

dalla Regione sta completando la banchina in cemento ma non ha

iniziato a dragare il porto pieno di sabbia e posidonia dove

sono rimaste bloccate le imbarcazioni da pesca.

I pescatori ieri sera hanno montato le tende e hanno acceso i

fuochi per riscaldarsi. Nella borgata è scattata una gara di

solidarietà: ristoranti e attività commerciali hanno preparato

gratuitamente piatti caldi che i pescatori e loro famiglie hanno

consumato direttamente nella zona del presidio. “Andremo avanti

ad oltranza sino a quando il problema non verrà risolto” hanno

spiegato i pescatori che, anche oggi, continueranno a bloccare

l’unica via di passaggio nella zona del porto. In segno di

solidarietà tutte le attività commerciali di Marinella di

Selinunte oggi rimarranno con le saracinesche abbassate. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte