Proteste a Hong Kong per la decisione di abbattere i criceti

Condividi l'articolo

Una rete sotterranea di amanti degli animali sta aiutando i proprietari di criceti di Hong Kong a evitare l’abbattimento da parte del governo. Nei giorni scorsi le autorità hanno avviato il programma di sterminio degli animali dopo che esseri umani e criceti sono risultati positivi al Covid-19 in un negozio di animali.

La scoperta di criceti positivi al Covid in un negozio di animali ha comportato l’ordine di abbattimento di circa 2.000 piccoli mammiferi – per lo più criceti, ma anche conigli, cincillà e porcellini d’India – come “misura precauzionale”, con i proprietari esortati a cedere gli animali domestici acquistati dopo il 22 dicembre scorso.

Ma la decisione – riportano i media internazionali – ha scatenato la reazione degli animalisti che si sono posizionati fuori dalla struttura di raccolta dei criceti gestita dal governo per dissuadere i proprietari dal rinunciare ai loro animali domestici.

Una mossa condannata oggi dal Dipartimento dell’agricoltura, della pesca e della conservazione: “L’AFCD chiede loro di interrompere immediatamente tale azione e di restituire i criceti portati via”, si legge in una dichiarazione, aggiungendo che la polizia era stata informata.





—

Fonte originale: Leggi ora la fonte