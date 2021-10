Province: il 18 dicembre 31 al voto per eleggere presidente

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Il 18 dicembre 31 Province andranno

al voto per l’elezione del Presidente di Provincia e 75 andranno

al voto per l’elezione dei Consigli Provinciali.

Si eleggeranno 896 Consiglieri Provinciali.

A votarli saranno 68.855 elettori di secondo grado, Sindaci e

Consiglieri comunali di 5.534 Comuni in rappresentanza di

32.708.635 cittadine e cittadini.

Su sito UPI ww.provinceditalia.it/elezioni-2021 è stata aperta

una pagina espressamente dedicata all’evento, dove saranno

disponibili tutti gli aggiornamenti, le notizie, le

comunicazioni, i documenti riferiti alle procedure elettorali, i

dati delle elezioni, fino al voto e alla proclamazione degli

eletti. (ANSA).



