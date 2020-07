PROVINCIA DI RIMINI. Nuovo Piano Territoriale di Area Vasta. Nota di Riziero Santi

La Provincia di Rimini si appresta ad aprire il percorso di approvazione del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta che manderà in pensione il vecchio PTCP. Potremmo limitarci a dar corso ad un adempimento amministrativo per consentire ai comuni di approvare in fretta i loro Piani Urbanistici Generali. Non sarà così. Non sarà un semplice adempimento amministrativo, non sarà un atto burocratico. Sarà invece un percorso partecipato dal quale dovrà emergere la nuova vision per questo territorio provinciale. Perciò si partirà da un documento politico che sarà una ricognizione delle politiche strategiche di sistema, al quale farà seguito un atto di indirizzo specifico sul PTAV e la redazione di un Masterplan, propedeutico alla pianificazione, che dovrà tenere conto di un bilancio che faremo sull’esperienza del PTCP, per poterne valorizzare i pregi e superare criticità e difetti. Il Masterplan disegnerà la vision alzando lo sguardo al 2035: ambiente, salute, territorio, energia, mobilità, sviluppo. Questo è un passaggio che qualificherà la Provincia e segnerà la sua ripresa di ruolo quale ente strategico di coordinamento, propulsivo del cambiamento.