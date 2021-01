Provincia di Rimini, riparto ai Comuni delle risorse del Fondo nazionale handicap Scuole superiori

Con decreto del presidente n. 11/2021 la Provincia di Rimini ha effettuato il riparto ai Comuni delle risorse del Fondo nazionale handicap Scuole superiori. Le risorse, riferite all’annualità 2020, ammontano a 628.761,48 euro e sono state stanziate dal Governo con il DPCM del 20 novembre 2020.

“Si tratta di importanti risorse – sottolinea il presidente Riziero Santi – destinate ad assicurare servizi essenziali per il diritto allo studio e la frequenza scolastica di alunni con disabilità certificata delle Scuole superiori. Il riparto che abbiamo effettuato ha tenuto conto dei parametri numerici e finanziari indicati a livello nazionale e regionale, in particolare è avvenuto considerando il numero degli alunni con disabilità assistiti dai Comuni e frequentanti le Scuole superiori nell’A.S. 2018/19, cheè l’ultimo oggetto della rilevazione regionale informatizzata conclusasi nello scorso mese di ottobre e coordinata dalla Provincia”.

I fondi andranno a coprire le spese sostenute dai Comuni – gli Enti locali competenti per l’esercizio di tali funzioni “per l’erogazione del servizio professionale educativo assistenziale (educatori), il trasporto scolastico speciale, la fornitura di ausili didattici e attrezzature speciali, così come per l’ organizzazione di altri servizi dedicati”.

Gli importi assegnati a ciascun Comune sono i seguenti: