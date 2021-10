PROVINCIA DI RIMINI. RIZIERO SANTI: “TECNOPOLO, INNOVAZIONE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO”

La Provincia ha creduto fin da subito al progetto del Tecnopolo di Rimini perché il ruolo della ricerca scientifica applicata al mondo delle imprese e delle istituzioni è fondamentale. Il rientro della Provincia nell’università e il lancio del Patto provinciale per il lavoro e per il clima fanno parte di una logica e di un progetto complessivo per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, di cui oggi più che mai, alla luce delle opportunità e delle sfide che ci pone il PNRR, il Tecnopolo rappresenta un asset strategico.