Psg, ‘basta razzismo, sosterremo Neymar’

(ANSA) – PARIGI, 14 SET – “Il Psg sostiene fermamente Neymar,

che ha riferito di essere stato vittima di offese razziste da un

giocatore avversario. Il club ricorda che non c’è posto per il

razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e

richiama tutti a prendere posizione contro queste

manifestazioni. Da 15 anni il Psg è impegnato con forza nella

lotta contro tutte le forme di discriminazione, assieme ai suoi

partner”. Con questa nota la società parigina vicecampione

d’Europa ‘scende in campo’ a sostegno del suo asso espulso ieri

per aver colpito un avversario, Alvaro Gonzalez del Marsiglia,

che lo aveva pesantemente insultato facendo riferimento al

colore della pelle, e poi coinvolto nelle roventi polemiche del

dopopartita.

“Il Psg conta sulla commissione disciplinare della Lfp,

affinché indaghi e faccia luce su questi fatti. Il club resta a

disposizione per collaborare alle indagini”.

A queste parole vanno aggiunte quelle di Neymar, che dopo il

comunicato del suo club si è sfogato via social, ammettendo le

proprie colpe, che potrebbero costargli fino a sette giornate di

squalifica, e chiedendo pari, se non maggiore, severità anche

nei confronti del collega che gli ha rivolto insulti razzisti.

“Accetterò la mia punizione – scrive Neymar – purché sia un

altro passo sul cammino del gioco pulito. Ma spero che anche

quel difensore (Alvaro n.d.r.) venga punito. Ieri mi sono

ribellato , e sono stato punito con il rosso, perché avevo

capito che chi avrebbe dovuto prendere provvedimenti non lo

avrebbe fatto”. “Nel nostro sport un certo tipo di aggressioni e

di parole fanno parte del gioco, e della competizione –

continua O Ney -. In campo mica puoi essere ‘affettuoso’. In

parte capisco quel ragazzo, ma non tollero i preconcetti e

l’intolleranza. Io sono negro, figlio di negro, e nipote e

bisnipote di negri. E sono orgoglioso di questo, e non mi vedo

diverso dagli altri. Ieri avrei voluto che l’arbitro e i suoi

assistenti si comportassero in modo imparziale. Avrei dovuto far

finta di niente? Non lo so, oggi a mente fredda dico di sì, ma i

miei compagni e io abbiamo chiesto aiuto all’arbitro e siamo

stati ignorati. Il razzismo esiste, ma dobbiamo dire basta. Non

se ne può più, basta”. (ANSA).



