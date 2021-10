Psg: Neymar dolorante, out domani contro il Lipsia

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Neymar salterà il match di Champions

League contro il Rb Lipsia in programma domani a Parigi.

L’attaccante “soffre di dolori agli adduttori sin dal suo

ritorno dalla nazionale e dovrà proseguire le cure per qualche

giorno prima di un normale rientro nel gruppo”, fa sapere il

Paris Saint-Germain in una nota. Resta in dubbio al momento

anche la sua partecipazione alla ‘classica’ di Ligue 1 in

calendario domenica prossima, in trasferta, contro l’Olympique

Marsiglia.

Il brasiliano era stato tra i protagonisti della partita

contro l’Uruguay (4-1), segnando al 10′ il primo dei quattro gol

della Selecao. (ANSA).



