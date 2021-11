Psg: Neymar, gol e dedica all’amica cantante scomparsa

Condividi l'articolo









(ANSA) – BORDEAUX, 06 NOV – Il talento di Neymar, autore di

una doppietta, e di Kylian Mbappé, a segno anche lui, hanno

evitato al Paris SG (oggi privo di Lionel Messi) di fare un

passo falso sul campo del Bordeaux, a cui nel finale non sono

bastate le reti di Elis e M’Baye Niang per riacciuffare il

risultato: è finita 3-2 per i parigini che ora hanno dieci punti

(34 contro 24) sul Lens secondo in classifica, che ieri aveva

battuto per 4-0 il Troyes.

Neymar ha segnato entrambe le volte su assist di Mbappé, al

termine di azioni spettacolari, e dopo il primo gol si è tolto

la casacca del Psg per mostrare una ‘maglia della salute’ in cui

c’era scritta una dedica alla cantante brasiliana Marilia

Mendonça, sua amica (aveva anche cantato, nel 2019, alla festa

di compleanno di O Ney) morta nei giorni scorsi, a 26 anni, in

un incidente aereo. Anche quando ha segnato il suo secondo gol

Neymar ha pensato a lei, facendo un cuore con le mani e poi

indicando il cielo. Da rimarcare in senso invece negativo il

comportamento dei supporter parigini, che hanno scagliato più

volte oggetti verso il pubblico di casa.

A Lilla i tifosi hanno contestato la squadra campione di

Francia, che non vince da inizio ottobre, dopo che l’Angers, a

7′ dalla fine, ha pareggiato con Ounahi la rete segnata in

avvio dal Losc. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte