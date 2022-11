Pugilato: cambia impianto riunione di sabato con 2 Tricolori

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Ad appena due giorni dallo

svolgimento della riunione pugilistica di sabato a Roma che ha

in cartellone due incontri con in palio altrettanti titoli

italiani, quello dei welter tra Pietro Rossetti ed Emanuele

Cavallucci e quello dei supermedi tra Yuri Lupparelli e Ignazio

Crivello, ci si è accorti che l’impianto in cui farla svolgere

non ha l’agibilità. Lo fa sapere il promoter Davide Buccioni,

precisando che tutto verrà spostato ad ‘Hacienda Roma’, impianto

polifunzionale a ridosso della Tiburtina. “Il Palagems è

inagibile – ha spiegato – doveva arrivare un documento che,

invece, non è mai arrivato e io non rischio denunce. Comunque ho

salvato la riunione”. Appuntamento a sabato, con diretta

televisiva a partire dalle 23 su Sportitalia. (ANSA).



