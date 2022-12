Pugilato: da domani a Ugento i campionati italiani Elite

Condividi l'articolo

(ANSA) – UGENTO, 02 DIC – Cominciano domani a ugento i

Campionati Italiani Elite di pugilato, ovvero quelli della boxe

olimpica. Per gli uomini si tratta dl centenario della

manifestazione, mentre per le donne si tratta della 21/a

edizione.

Un doppio appuntamento, quindi, sul ring del PalaOzan di

Ugento che ospiterà i più quotati pugili italiani che hanno

l’opportunità di indossare la maglia tricolore. La kermesse,

indetta dalla Fpi e organizzato dall’ASD Beboxe Pugilistica

Copertinese e dal Comitato Regionale Puglia/Basilicata, in

collaborazione con l’ASD Boxe Terra d’Otranto e con il Media

Advisor Artmediasport, è patrocinata e sostenuta dalla Regione

Puglia e dal Comune di Ugento.

A contendersi i titoli saranno 249 atleti, di cui 197 uomini e

63 donne, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia e delle

23 categorie di peso, che si sfideranno per crescere a livello

internazionale verso il sogno olimpico. E lo faranno, in

occasione delle Finali previste mercoledì 8 dicembre, sotto i

riflettori di RaiPlay, in continuità del rapporto avviato da

anni tra Fpi e RaiSport, tramite Artmediasport. Così il canale

digitale della Rai, il 58, darà ampio spazio a questi

campionati.

“Anche quest’anno – commenta il presidente della federboxe,

Flavio D’Ambrosi – organizzeremo questo importante evento con

ben 250 atleti, tra i quali contiamo di trovare quei talenti che

proietteranno il pugilato Italiano verso mete internazionali.

Come sempre, il nostro impegno sarà quello di garantire una

piena e pari opportunità di partecipazione, nell’ottica di

quella solidarietà che caratterizza la nostra federazione”.

(ANSA).



