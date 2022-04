Pugilato: Di Maio nella palestra dove nascono i campioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 23 APR – “È la prima volta che la politica

si interessa di noi. Qui siamo abituati a invitare sindaci e

assessori che non si presentano”. Lo dice, parlando al

microfono, uno dei responsabili della palestra ‘Boxe Vesuviana’

di Torre Annunziata (Napoli), visitata nel pomeriggio dal

ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il presidente del Coni

Campania, Sergio Roncelli, consegna al maestro Lucio Zurlo un

contributo di 5 mila euro”. “Con questi – dice lui, emozionato –

rifacciamo i finestroni, che cadono a pezzi”.

‘Boxe Vesuviana’ è la palestra di Irma Testa, medaglia di

bronzo a Tokyo Lei non c’è, ma di campioni e campioncini c’e ne

sono tanti: Michele Baldassi, campione europeo pesi leggeri

under 21, che abita a 50 metri dalla palestra, GIanluca Gega,

possibile olimpionico a Parigi, e la marocchina Caterina ( un

soprannome), 14 ann, fortissima, che si dedica anche al cinema.

Nello staff tecnico c’è Biagio Zurlo, figlio d’arte, che è stato

campione italiano dei Welter.

“Da qui – dice il maestro Zurlo – sono usciti pugili per

cinque Olimpiadi. Abbiamo una cinquantina di agonisti, non pochi

per la nostra disciplina, poi ci sono gli amatori”. Ma basta una

palestra come questa per una fabbrica di campioni? “Per la boxe-

risponde – a Torre Annunziata ci vorrebbe un palazzetto. E’ il

mio sogno ma…”. E allarga le braccia. (ANSA).



