Pugilato: domani a Roma riunione con 2 titoli italiani

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Tutto pronto per la grande serata di

boxe targata BBT (Buccioni Boxing Team) in programma domani al

PalaSantoro di Roma.

La riunione, per la quale oggi si sono svolte le operazioni di

peso, avrà come main event due titoli italiani: il match per

quello dei mediomassimi vedrà di fronte il romano Adriano

Sperandio (11-1-0) e l’abruzzese Luca Spadaccini ( 6-0-3). Colpi

lunghi, tecnica ed esperienza per il pugile capitolino contro la

tenacia, la grinta e il pressing di Luca Spadaccini. Per il secondo titolo in palio, quello femminile dei Supergallo, si

sfideranno Maria Cecchi e Anna Lisa Brozzi, quest’ultima

impostasi appena due settimane fa sulla londinese Jamie Wallis.

Nel sottoclou l’ex campione italiano dei pesi medi Khalil El

Harraz combatterà contro il croato Ivica Gogosevic mentre

l’aspirante allla corona italiana dei supergallo Cristopher

Mondongo incrocerà i guanti con il greco Paris Stavropoulos.

Esordio da peso superwelter per il 21enne Cristiano Perrone,

talentoi emergente del team BBT: il dalle mani di pietra. Il suo

avversario sarà il croato Dario Borosa.

Tutta la riunione si svolgerà a porte chiuse secondo le

direttive del protocollo federale anti-Covid in materia di

contenimento epidemiologico e le ultime disposizioni

governative. (ANSA).



—

