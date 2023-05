Pugilato: domani Europeo dei gallo a Monza, Lorusso-Essomba

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – ll più importante appuntamento

pugilistico del fine settimana è in programma domani sera

all’arena di Monza di Viale Stucchi dove la PromoBoxe Italia ed

Edoardo Germani, con il patrocinio della Fpi, proporranno la

riunione denominata ‘The Art of Fighting’ che presenta due

appuntamenti internazionali di cui saranno protagonisti due

atleti brianzoli: Il campione d’Europa di pugilato dei pesi

gallo Alessio Lorusso, che difenderà il titolo contro il

britannico Thomas Essomba, e l’iridato dei gallo della

Kickboxing Wako-Pro Luca Cecchetti, che affronterà il campione

di Spagna Dostin Ortiz. Per questo si annuncia la presenza di

4.000 spettatori che riempiranno l’impianto, tra i quali ci

saranno gli ultrà della curva del Monza, la Davide Pieri,

settore in cui siede anche Lorusso quando va allo stadio per

tifare per la squadra di Palladino.

E’ molto atteso il match (diretta tv su Dazn)

dell’iper-tatuato Lorusso, detto ‘Mosquito’, atteso dalla difesa

volontaria contro Essomba, n.10 del rnaking, in attesa di

combattere contro lo sfidante ufficiale, designato dall’Ebu, il

francese Elie Konki già campione dell’Unione Europea. Lorusso,

mancino come Essomba, è favorito ma farà bene a non

sottovalutare questo impegno contro un rivale che viene

descritto in possesso di un gancio sinistro molto pericoloso.

“Non preoccupatevi – dice Lorusso -. Lui è un duro, abituato a

combattere fuori casa, e ha affrontato i migliori. Sarà una

battaglia ma voglio conservare la corona a tutti i costi. Spero

di crescere ancora. Entro l’anno voglio combattere per il titolo

mondiale”. “I cinuanta pugili più forti della mia categoria –

dice ancora -, i cinquanta più forti li conosco a memoria e ora

che il fenomeno Inoue è salito di categoria io me la gioco con

tutti”. Il Mondiale servirebbe a Lorusso anche per aumentare il

conto in banca: “in Italia è difficile vivere di boxe

professionisma. Io, grazie anche agli sponsor, ci sto riuscendo,

ma è dura”. (ANSA).



