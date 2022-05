Pugilato: Europei; Italia riscatta Tokyo,7 in zona medaglia

Condividi l'articolo

(ANSA) – YEREVAN, 27 MAG – Il giorno del riscatto del

pugilato olimpico italiano. A meno di un anno dai Giochi di

Tokyo, per i quali nessun boxeur azzurro era riuscito a

qualificarsi, arriva la notizia che oggi, dopo gli incontri dei

quarti di finale degli Europei, 7 pugili italiani si sono

qualificati per le semifinali, e quindi hanno guadagnato la zona

medaglie. Un’autentica valanga azzurra che lascia ben sperare

per Parigi 2024.

Ma ecco come è andata la giornata di oggi, così positiva per

la nazionale italiana. Nei 48 Kg Leonardo Esposito, battendo

3-2 l’ucraino Tyshkovets ha conquistato il pass per le

semifinali e, quindi, la sicurezza di prendere almeno la

medaglia di bronzo e di guadagnare, come minimo, il premio di

25mila dollari per chi si piazza terzo (centomila è il premio

per l’oro, 50mila per l’argento). In semifinale il toscano

sfiderà il bulgaro Sebahtin. Semifinale raggiunta anche dal 51

Kg Federico Serra, impostosi 5-0 sul georgiano Darbadze.

Federico contenderà il pass per la finale all’inglese Mac

Donald. Il 75 Kg Salvatore Cavallaro, bronzo Mondiale 2021, ha

invece superato l’ostico turco Gueller (5-0) e domenica, in

semifinale, boxerà con l’irlandese Dossen. L’azzurro oro europeo

U22, Alfred Commey, ha battuto 5-0 il tedesco Ehis volando anche

lui in semifinale, in cui troverà di fronte l’ucraino Sapun. Il

57 Kg Michele Baldassi ha superato 4-1 il polacco Brach e ora

per lui c’è il belga Usturoi.

Manuel Cappai, che con la canottiera dell’Italia ha preso

parte alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 si è garantito

l’accesso alla zona medaglia grazie al 3-2 sul britannico

McHale. Cappai si giocherà la finalissima con il francese

Bennama.

Sconfitta l’altro Salvatore Cavallaro (un caso di omonimia)

della spedizione azzurra, quello che combatte nei 71 Kg: ha

perso contro il britannico Akbar. Ha chiuso in positivo il peso

massimo Abbes Mouhiidne, argento ai Mondiali, che nel suo match

dei quarti ha battuto 5-0 il georgiano Tchigladze. In semifinale

dovrà vedersela con il britannico Williams.

“Sette azzurri in semifinali è un risultato straordinario – il

commento del presidente della Fpi, Flavio D’Ambrosi -, figlio di

chi lavora ogni giorno nelle palestre per la Nobile Arte

italiana.” (ANSA).



—

