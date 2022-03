Pugilato: Fpi e Cei insieme per la rete ‘Avamposti Sport4Joy’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Creare rete nel territorio attraverso

il ruolo educativo e sociale dello sport. Una sfida lanciata

alle federazioni sportive dall’Ufficio per la pastorale del

tempo libero, turismo e sport della Cei, con cui la Federazione

pugilistica italiana ha siglato un protocollo d’intesa che è

dedicato al progetto Avamposti “Sport4Joy”.

Sono stati individuati luoghi polisportivi in 20 parrocchie

di periferia di tutta Italia che serviranno ad avviare il

progetto e diventare modelli di riferimento per il movimento

sportivo parrocchiale e territoriale, dove sperimentare nuove

forme di socializzazione attraverso il gioco, tra cui gli

e-games (Games Room), e la formazione. Due le linee di sviluppo:

la formazione dei primi mediatori sportivi nelle parrocchie e

l’attivazione di sinergie con gli organismi sportivi.

“Il pugilato entrerà in modo stabile anche nelle parrocchie –

ha sottolineato il n.1 della Fpi, Flavio D’Ambrosi -. E’ una

opportunità concreta che ci permetterà di esaltare ancora di più

la funzione sociale e pedagogica del pugilato. Gli avamposti

sono il simbolo di quei valori che da sempre la Fpi cerca di

trasmettere ai giovani”. Pensiero condiviso dal direttore

dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport

della Cei, don Gionatan De Marco: “L’esperienza ha doppia

valenza: riscoprire l’oratorio come centro di aggregazione ed

accompagnare le parrocchie nella creazione di un più solido

legame tra la comunità religiosa ed i ragazzi”.

Il primo avamposto “Sport4Joy” verrà inaugurato a Crotone il

26 marzo in occasione del Simposio dedicato ed organizzato in

collaborazione con la Scuola dello Sport di Sport e Salute. Ad

oggi al progetto hanno aderito Fidal, Fita, Figc, Fitet, Fick,

Anspi e Opes. (ANSA).



—

