Pugilato: Giornata Donatori Sangue, la federboxe è presente

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – La Croce Rossa Italiana, in

occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14

giugno, rivolge un appello a tutti, ma in particolare ai

giovani, per la donazione.

“Quest’anno registriamo una particolare carenza di sangue –

sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa

Italiana – come strascico della pandemia. In estate, poi, la

situazione si fa ancora più delicata. In particolare, chiediamo

uno sforzo ai giovani, che sono motore del cambiamento e il cui

esempio può essere contagioso tra i coetanei. I dati nazionali,

infatti, dicono che l’età media dei donatori è in aumento mentre

scarseggiano i donatori tra i 18 e i 30 anni. Una tendenza da

invertire perché se vogliamo aumentare la quantità di donazioni

è fondamentale attrarre i giovani”.

Così è partita una campagna di sensibilizzazione che ha

coinvolto la federboxe e in particolare due campioni del

pugilato italiano, il bronzo mondiale Alessia Mesiano e l’ex

campione d’Europa dei medi Emanuele Blandamura, ‘ambassadors’

della Fpi. Entrambi hanno scelto di sostenere la campagna “Dona

che ti torna”, lanciata dalla Croce Rossa Italiana, aderendo in

prima persona con l’esempio della donazione e un invito a fare

lo stesso. “Donare il sangue è fondamentale- commenta Alessia

Mesiano – non solo per le strutture di primo soccorso, per gli

interventi chirurgici, i trapianti di organi, la cura di

malattie oncologiche, ematologiche e la produzione di medicinali

salvavita, ma anche per la salute di noi atleti, perché rigenera

il nostro fisico e attiva il metabolismo, con una sola donazione

si possono arrivare a bruciare 650 calorie”. Un messaggio

sentito e condiviso da Emanuele Blandamura: “si tratta di un

appuntamento a cui non si deve mancare e da ripetere una o due

volte l’anno. E’ un dovere civico, perché siamo tutti sullo

stesso piano a livello di umanità e avere coscienza per se

stessi e per gli altri è il primo passo verso una comunità

migliore”. Secondo il presidente della Fpi Flavio D’Ambrosi, “donare il sangue è garanzia di vita e di salute per tutti,

compresi gli sportivi. Sono sicuro che l’esempio di due campioni

come Emanuele Blandamura e Alessia Mesiano, che ringrazio, verrà

seguito da molti giovani”. (ANSA).



