Pugilato: Iba rinnova con Gazprom, Cio minaccia ‘niente Parigi’

(ANSA) – ROMA, 23 DIC – Il rinnovo del contratto di

sponsorizzazione sottoscritto nei giorni scorsi dall’Iba, ente

che governa il pugilato olimpico, e dal colosso dell’energia

russo Gazprom, ente statale, mette a serio rischio la presenza

della boxe all’Olimpiade di Parigi 2024. Lo fa sapere il Cio con

una nota in cui si sottolinea che “l’annuncio di questo accordo

conferma che l’Iba continuerà a dipendere da una società

ampiamente controllata dal governo russo. Il recente Congresso

della Iba ha dimostrato ancora una volta che l’Iba stessa non ha

un vero interesse per lo sport del pugilato e per i pugili, ma è

interessata solo al proprio potere. È anche diventato chiaro che

l’Iba vuole distrarre dai propri gravi problemi di governance

(per cui la boxe alle Olimpiadi è stata ‘commissariata dal Cio

ndr)”.

Secondo il comitato internazionale olimpico, “non c’è la

volontà di capire i veri problemi, anzi: l’estensione del

contratto di sponsorizzazione con Gazprom come unico main

sponsor dell’Iba rafforza le preoccupazioni, che il Cio ha

espresso più e più volte dal 2019”.

La conseguenza di tutto ci è che “Il Cio dovrà tenere conto di

tutto ciò quando prenderà ulteriori decisioni, che potrebbero –

dopo questi ultimi sviluppi – includere la cancellazione del

pugilato dai Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

Il pugilato è da tempo sotto esame da parte del Cio, dopo i

tanti scandali nei Giochi del passato e in particolare dopo Rio

2016, quando vari giudici e arbitri, ritenuti corrotti, vennero

mandati a casa ad Olimpiade ancora in corso. Per questo il Cio

stesso, in vista di Tokyo 220 ha istituito a suo tempo una task

force della boxe che ha ‘governato’ lo svolgimento di questa

disciplina ai Giochi giapponesi, e ha più volte minacciato di

cancellare la ‘nobile arte’ dal programma olimpico se non

risolverà i suoi problemi di governance, acuiti dal fatto che

alla presidenza dell’Iba ci sia il russo Umar Kremlev che ha

riammesso alle competizioni i pugili del suo paese con tanto di

bandiera e inno, a partire da Los Angeles 2028. Ma adesso il

rinnovo con Gazprom mette la boxe seriamente a rischio da

subito, ovvero già da Parigi 2024. (ANSA).



