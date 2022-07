Pugilato: Ionescu è il nuovo campione italiano Superpiuma

Condividi l'articolo

(ANSA) – LASTRA A SIGNA, 17 LUG – Derby toscano ieri in

tarda serata sul ring allestito nello stadio di Lastra a Signa.

Per il titolo italiano dei pesi Superpiuma si sono affrontati

Catalin Ionescu, 25 anni, di Lastra a Signa, e Nicola Henchiri,

32 anni, pisano di San Giuliano Terme. A prevalere per Ko

tecnico a 2’50” della seconda ripresa è stato Ionescu, che

quindi è il nuovo campione italiano della categoria.

Il match è stato breve, ma di grande intensità. Nel primo

round Henchiri, con un diretto destro, ha spedito Ionescu al

tappeto. Il pugile di casa si è ripreso e poi ha replicato in

modo adeguato. Così nella seconda ripresa ha centrato il rivale

con duen sinistri e una serie dopo la quale è stato Henchiri ad

andare al tappeto. Dopo il conteggio lo stesso Henchiri ha dato

l’impressione di non aver recuperato, Ionescu lo ha centrato

ancora con due ganci e a quel punto l’arbitro ha chiuso la

sfida. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte