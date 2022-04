Pugilato: Magnesi sfida Contreras per il mondiale della Ibo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 APR – La grande Boxe PRO è pronta per dare

spettacolo sabato 9 aprile con il Campionato mondiale IBO dei

Pesi Superpiuma fra il campione Michael ‘Lone Wolf’ Magnesi e lo

sfidante, il messicano Dennis Contreras. Una difesa di grande

levatura, che verrà disputata sul ring del PalaSport di

Civitavecchia, per un grande ritorno della boxe PRO su

Discovery, che trasmetterà l’intero evento sulla piattaforma

discovery+ (discoveryplus.it) a partire dalle ore 20, e in

diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, Dazn) a partire

dalle 22. Due le cinture in palio nella kermesse pugilistica che

va verso il sold-out, organizzata dalla BBT Boxing Team e dalla

A&B Events, in collaborazione e con il contributo della

Federazione Pugilistica Italiana e del suo advisor artmediasport

e con il patrocinio del Comune di Civitavecchia. Sotto i

riflettori non ci sarà solo la sfida mondiale fra l’imbattuto

Magnesi, ‘Fighter’ di Cave, che vanta 20 vittorie, e il già

Campione FedeCentro WBA dei Piuma Contreras, con 22 vittorie

all’attivo per ko su 24 successi totali, ma ad impreziosire

l’evento sarà anche il match valido per la cintura mondiale IBO

Youth dei Leggeri fra il tarquinese Christian Gasparri (7v) e il

colombiano Santiago Garces (4v3s). Una serata di livello

tecnico, organizzativo e mediatico, orientata al massimo della

sinergia e che rilancia l’Italia dei guantoni grazie al

talentuoso Magnesi, 36/o pugile italiano ad aver conquistato un

titolo mondiale nel 2020 a Fondi. “Sono estremamente soddisfatto

per l’accordo con Eurosport, raggiunto in virtù del lavoro

sinergico fra FPI e Artmediasport – dice il presidente FPI,

Flavio D’Ambrosi – grazie al quale dopo tre anni il pugilato PRO

tornerà ad essere trasmesso sulle frequenze di uno dei più

importanti canali sportivi d’Europa. La FPI sta puntando su una

rosa di pugili promettenti per ricostruire passioni, qualità ed

identità del movimento pugilistico nazionale. Spero che tutto

questo porti, nel tempo, a un ritorno ai fasti del passato”.

Spettacolari ed avvincenti anche gli altri sei incontri ‘undercard’. (ANSA).



