Pugilato: McLaren, corruzione è continuata anche dopo Rio

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Arrivano nuove rivelazioni dal

rapporto Richard McLaren, l’avvocato canadese ‘cacciatore’ di

dopati che ora sta indagando sulla corruzione nell’Aiba e nel

mondo della boxe olimpica, e che forse spiegano la decisione del

Cio di escludere la ‘nobile arte’ dal programma fisso dei

Giochi, a partire da Los Angeles 2028.

Secondo quanto emerso, la corruzione in seno all’Aiba sarebbe

continuata anche dopo gli scandali di Rio 2016, quando una

trentina di giudici e arbitri furono mandati a casa ad Olimpiade

in corso. Infatti nella terza fase nel rapporto viene spiegato

che “la manipolazione degli incontri che è esistita, ha

continuato a ‘fiorire’ dal 2016 al 2021, ed è stata più ad hoc e

meno centralizzata di quella presente a Rio”. ‘Deus ex machina’

sarebbe stato l’ex direttore esecutivo dell’Aiba, Karim Bouzidi,

il francese già al centro degli scandali ai Giochi carioca e

costretto a alle dimissioni. Ma “l’inganno è continuato per

molto tempo dopo che è stato licenziato perché la ‘porta

girevole’ del top management dell’Aiba ha fornito l’ambiente in

cui la corruzione e la manipolazione potrebbero continuare con

intensità simile a quella di Rio. La manipolazione dei match

esistita dal 2016 al 2021 è stata più ad hoc e meno

centralizzata di quella di Rio”.

Vengono poi menzionati accordi tra un giudice e un arbitro

dell’Azerbaigian e le pressioni che avrebbero esercitato su loro

colleghi e ci si riferisce anche ad una presunta “cricca russa”.

Sono quindi messi in dubbio i risultati di alcuni incontri dei

Mondiali del 2017 ad Amburgo e di quelli giovanili che sarebbero

stati alterati anche per favorire gruppi di scommettitori.

(ANSA).



