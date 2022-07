Pugilato: messicano Vargas campione WBC dei pesi piuma

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN ANTONIO, 10 LUG – Il messicano Rey Vargas,

ancora imbattuto, è diventato campione WBC dei pesi piuma in

Texas, infliggendo, ai punti, la prima sconfitta della sua

carriera al filippino Mark Magsayo. La decisione non è stata

unanime in quanto due giudici hanno assegnato il vincitore a

Vargas (115-112), mentre il terzo ha dato il vantaggio a Magsayo

(114-113).

“E’ stata una grande battaglia, sono così orgoglioso, non ho

parole. È il mio secondo titolo, tornerò in Messico con lui”, ha

commentato Vargas, 31 anni, le cui statistiche ora parlano di 36

vittorie in altrettanti combattimenti. Vargas aveva già ottenuto

una cintura mondiale, quella dei super gallo WBC.

Magsayo, 27 anni, era diventato campione WBC dei pesi piuma

battendo, a gennaio, l’americano Gary Russell Jr. Il suo record

adesso è di 24 vittorie e una sconfitta.

Vargas ora punta alla corona mondiale dei pesi piuma WBA

contro il suo connazionale Leo Santa Cruz. (ANSA).



