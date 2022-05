Pugilato: Mondiali Elite donne; vanno avanti altre 3 azzurre

Condividi l'articolo

(ANSA) – ISTANBUL, 12 MAG – Tre vittorie e un’eliminazione

è il bilancio di oggi della nazionale italiana impegnata nei

Mondiali Elite di pugilato donne sul ring di Istanbul.

La romana di Fiumicino ‘Caterpillar’ Sorrentino, grazie a un

netto 5-0 sull’egiziana Mohamed, guadagna il pass per gli ottavi

50 Kg in cui affronterà l’irlandese Fryers (15/5).

5-0 anche per la 54 Kg Sirine Chaarabi nel suo match dei 16/i

contro la coreana Jin. L’azzurra negli ottavi sfiderà la

dominicana Almanzar (15/5).

La campionessa Mondiale 2016, Alessia Mesiano, vince al suo

debutto in Turchia, imponendosi nei sedicesimi 60 kg 5-0 sulla

turca Yildiz. Domenica, negli ottavi, l’azzurra se la vedrà con

la rappresentante di Portorico Tapia Rodriguez.

Unica nota negativa, l’infortunio che a metà della prima

ripresa frena la corsa mondiale di Angela Carini, che perde nei

sedicesimi 66 Kg contro la turca Surmeneli.

Domani nessuna azzurra in gara, mentre sabato tornerà sul ring

la 57 Kg Irma Testa. Il bronzo olimpico di Tokyo sarà impegnata

nel match degli ottavi contro la polacca Kruk. (ANSA).



