Pugilato: Mondiali Elite donne; vince l’azzurra Savchuk

(ANSA) – ISTANBUL, 11 MAG – Brillante esordio dell’azzurra

Olena Savchuk, nata in Ucraina ma in Italia dal 2005, ai

Mondiali Elite di pugilato femminile in corso sul ring del

Basaksehir Genclik di Istanbul . La boxeur che nei momenti

liberi si dedica all’arte dipingendo ha travolto, in un match

dei 16/i della categoria dei 52 kg, la sudcoreana Cheawon Kim,

imponendosi con verdetto unanime (5-0) e mostrando grande

padronanza tecnica.

Negli ottavi di finale la 28enne di stanza in Abruzzo sfiderà,

tra quattro giorni, la tedesca Cathy Jean Satorius. (ANSA).



