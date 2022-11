Pugilato: Mondiali Youth; argento per l’azzurro Carosi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ALICANTE, 26 NOV – Ai Mondiali Youth di pugilato,

ad Alicante, arriva la medaglia d’argento per l’azzurro Paolo

Caruso che, nella categoria degli 86 kg, ha perso in finale, con

verdetto non unanime (3-2) contro il cubano Alvarez Noa. Caruso,

boxeur casertano allenato dal maestro Francesco Pagliaro, era

già stato argento agli Europei di Sofia.

A questi Mondiali giovanili hanno preso parte 684 pugili (476

uomini e 208 donne) in rapppresentanza di 89 nazioni. (ANSA).



—

