Pugilato: Mouhiidine porta l’Italia nella finale dei massimi

(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Aziz Abbes Mouhiidine porta l’Italia

in finale nei pesi massimi ai Mondiali di pugilato di Belgrado.

Lo fa sconfiggendo in maniera chiara e netta per tutti, tranne

che per il giudice egiziano, Emmanuel Reyes Pla: cubano che boxa

per la Spagna. Uno che sul ring è sembrato un’ombra. Non perché

fosse imprendibile e incutesse timore, ma perché è stato

impalpabile, vuoto, senza consistenza. Non è mai stato un

pericolo per l’azzurro che lo ha spiazzato con la sua mobilità,

controllato e intimorito con la velocità dei colpi, demolito con

quel sinistro che è stato il protagonista assoluto del match.

Aziz ha boxato con determinazione. E ha vinto.

È in finale, sabato si batterà per l’oro. L’avversario che

troverà sul ring sarà il peggiore che in quest’epoca potesse

capitargli. Juan La Cruz Peraza che nei mediomassimi ha vinto

tre mondiali e un oro olimpico a Rio 2016. Poi è passato di

categoria e ha conquistato l’oro nei massimi a Tokyo 2020.

(ANSA).



