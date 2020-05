Pugilato: ok match a Las Vegas, si riparte il 9 giugno

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – La commissione atletica del Nevada, dopo consultazione con le autorità locali, ha approvato la richiesta della Top Rank che vuole organizzare due serate di pugilato al MGM Grand di Las Vegas. Dopo questo via libera è stato deciso che le riunioni si svolgeranno il 9 e l’11 giugno a porte chiuse e nell’osservanza dei protocolli di sicurezza.Ci sarà anche la diretta televisiva su Espn.

Il 9 giugno sarà quindi la data del ritorno della ‘nobile arte’ sul più importante palcoscenico statunitense, e a far parte del cartellone ci sarà anche il peso massimo romano Guido Vianello, che in America chiamano ‘Gladiatore’ e affronterà un avversario ancora da designare. Del match clou della riunione sarà protagonista Shakur Stevenson, campione mondiale dei piuma Wbo, che salirà di categoria e, da superpiuma, affronterà sulle dieci riprese il portoricano Felix Caraballo.

Annunciata anche la presenza del cubano Robeisy Ramirez, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016 dove in finale ebbe la meglio proprio su Stevenson. (ANSA).



