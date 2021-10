Pugilato: Papasidero campione italiano dei Super Welter

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Marco Papasidero conquista la cintura

italiana dei Super Welter (il titolo era vacante) battendo a

Roma Mirko Di Carlantonio. Unanime il verdetto dei giudici

(96-94; 96-94; 97-93), che ha decretato la vittoria di

Papasidero che diventa così campione italiano. I due si erano

già affrontati lo scorso 23 luglio a Maccarese, sempre per il

titolo italiano, e l’incontro era finito in parità: 95-95;

95-94, 94-95.

La serata, organizzata dalla l’ASD Bellusci Boxing

Promotion, ha visto altri incontri, a cominciare dal match sulle

otto riprese disputato tra i pesi super welter Francesco

Sarchioto e Valerio Mazzulla, finito con la vittoria di

Sarchioto alla quarta ripresa per KOTc (per ferita). L’altro

match dei pesi super welter ha visto la vittoria di Mirko

Marchetti, ai punti, sullo spagnolo Lester Cantillano. Nei Pesi

Medi Andrea Angelocore ha battuto ai punti Luigi Mantegna,

mentre Giovanni Sarchioto ha superato, sempre ai punti,

l’argentino Angel Mario Castillo. Nei pesi massimi Paolo Alfonso

Damiani ha avuto la meglio su Ricky Gamble (Aus). (ANSA).



