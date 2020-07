Pugilato: Premio Marciano anche quest’anno, nonostante tutto

(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Un’edizione particolare, ma non per

questo meno bella e importante. L’Organizzazione del ‘Festival

Rocky Marciano’ e l’Amministrazione comunale di Ripa Teatina

hanno deciso di confermare l’appuntamento con il Premio

Marciano, giunto nel 2020 alla sua edizione numero 16, come

segnale di continuità per un appuntamento di prestigio nel

calendario nazionale e di ripresa per tutti dopo il durissimo

periodo connotato dall’emergenza Covid. L’appuntamento è per

domani alle ore 21, e al centro di questa edizione del Premio ci

sarà proprio l’impegno civile durante la pandemia. Verranno

infatti assegnati dei Premi Speciali ai rappresentanti della

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli

Odontoiatri, Fondazione Empam (Ente Nazionale di Previdenza ed

Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, alla Federazione

Italiana Medici di Medicina Generale e a quella degli Ordini

Professioni Infermieristiche, che sono stati in prima linea

durante tutta l’emergenza.

Per la parte sportiva, a Giulio Ciccone, vincitore del Trofeo

Laigueglia 2020 e ‘Re dei Rulli’ durante il lockdown con la

scalata virtuale dell’Everest e la vittoria al ‘Challenge of the

Stars’ (Torneo degli scalatori a eliminazione diretta), sarà

assegnato il Premio come ‘Sportivo Abruzzese dell’Anno’. Il

corridore di Chieti sarà in collegamento poiché fuori sede per

il ritiro con la sua squadra in vista dei grandi appuntamenti di

fine 2020, tra i quali il Giro d’Italia che transiterà anche in

Abruzzo con due tappe.

Saranno invece fisicamente presenti gli altri premiati, ovvero

Giovanni De Carolis, l’ultimo italiano ad aver conquistato il

titolo di campione del mondo nella boxe (quello dei pesi

supermedi Wba), eletto ‘Pugile dell’Anno’, e i ‘Pugili Abruzzesi

del 2020’ Luca Spadaccini, vincitore del Trofeo delle Cinture e

prossimo al match per il campionato Italiano dei mediomassimi

contro Adriano Sperandio, e Olena Saviuchk della Sauli Avezzano,

vincitrice del Campionato Italiano Elite. Un riconoscimento

andrà anche al Pescara Calcio per la grande campagna social

contro il razzismo. (ANSA).



