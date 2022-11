Pugilato: Rossetti-Cavallucci sul ring per tricolore welter

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Non solo uno, ma ben due titoli

italiani di pugilato si assegneranno sabato 26 novembre a Roma,

al PalaGems di via del Baiardo. Nell’impianto di Tor di Quinto,

la BBT Production metterà in scena una riunione (presentata oggi

nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio) che sarà trasmessa in

diretta dalle 23 su Sportitalia. Il main event (10 round) sarà

la sfida per il titolo italiano dei pesi welter tra Pietro ‘The

Butcher’ Rossetti (15-1-0) ed Emanuele Cavallucci (13-6-1). Il

primo, romano di 24 anni, a luglio scorso ha conquistato il

titolo IBF Latino di categoria e vanta 7 successi per ko (su 15

totali).

Il suo rivale è più esperto (34 anni) e viene da Chieti: già

campione dei welter nel 2019 contro Nicola Cristofori, è stato

anche sfidante alla cintura in due occasioni. La sfida per il

titolo italiano dei supermedi, invece, vedrò contrapposti il

capitolino Yuri Lupparelli (10-0-0)e Ignazio Crivello (8-9-1).

Per ‘The Prince’ Lupparelli è la prima chance titolata, mentre

per il boxer palermitano si tratta della seconda: nel 2021 venne

sconfitto da Ivan Zucco. “Roma ha bisogno di eventi che

riportino in auge lo sport, grazie alla bravura di appassionati.

Ci impegneremo nei prossimi anni a rimettere discipline come il

pugilato al centro delle politiche sportive della Capitale”,

afferma l’assessore alle politiche giovanili Lorenzo Marinone.

“La Regione è stata molto vicina alla Federazione Pugilistica

Italiana in quest’ultimo anno – continua il delegato allo sport

della Regione Lazio, Roberto Tavani – E’ bello che la grande

boxe torni a Roma con tanti atleti del Lazio”. Nel sottoclou c’è

grande attesa anche per la semifinale (tutta di marca romana)

del titolo italiano superleggeri: da una parte c’è Cristiano

Malvitano (11-3-0), dall’altra Jacopo Fazzino (6-6-0).

Concludono il programma il match tra Francesco Cataldo (7-7-0) e

Ignazio Di Bella (2-26-0) nei cruiser e Salvatore Contino

(2-0-0) contro Rayan Rabhi (0-1-0) nei supergallo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte