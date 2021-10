Pugilato: Russo celebrato al Dap da Oliva, Damiani e Stecca

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 05 OTT – Un nuovo inizio per Clemente Russo,

la cui carriera agonistica è stata celebrata in un evento

organizzato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

(Dap), in collaborazione con la Federazione pugilistica italiana

(Fpi), alla presenza di tanti suoi maestri e mentori. “Ringrazio

il prezioso team di formatori, da Patrizio Oliva, Francesco

Damiani fino a Giuseppe Foglia, che, insieme a tutto lo staff

della federpugilato – ha detto Russo -, mi hanno dato la

possibilità di crescere dentro e fuori dal ring e di farlo in

sintonia con quella che è la mia seconda famiglia, il Gruppo

sportivo delle Fiamme Azzurre. Ora continuerò a militare nella

boxe ma stavolta da tecnico, alla ricerca del talento”.

Con un record di più di trecento incontri disputati, di cui

214 per ko, Russo si è congedato dal ring a fine luglio da

bicampione del mondo e due volte vicecampione olimpico, pronto a

ripartire per far crescere le nuove leve. Un obiettivo da sempre

perseguito dalla sezione pugilato delle Fiamme Azzurre, che ha

realizzato numerose iniziative in sinergia con la Fpi, potendo

contare su validi atleti e agenti come Vincenzo Mangiacapre,

Mirko Carbotti, Gerlando Tumminello. Ed una direzione che ben si

sposa con l’intuizione del presidente federale D’Ambrosi che ha

affidato a Damiani, Osservatore responsabile delle compagini

giovanili, e Oliva, Responsabile tecnico della Nazionale

Schoolboy, il compito di formatori in vista dei prossimi

appuntamenti olimpici. Con loro il terzo Ambassador Fpi, Stecca,

per una triade preziosa che oggi ha ricordato i momenti più

belli ed emozionanti vissuti con l’allievo e amico Clemente.

(ANSA).



