Pugilato: sabato ad Ancona c’è il Tricolore dei piuma

(ANSA) – ANCONA, 10 MAG – “Farò di tutto per riportare il

titolo ad Ancona. Lo farò per me, per la mia città, per i tifosi

che mi seguono sempre e per tutti quelli che mi hanno permesso

di ritornare a combattere per il tricolore. Conosco bene Simone

Rao, siamo amici abbiamo fatto sparring insieme molte volte, ma

quando ho appreso che sarebbe stato il mio avversario ho messo

da parte l’amicizia per concentrarmi sull’obiettivo”.

Mattia Occhinero, 27 anni, fa l’autista della Conerobus ma è

anche un pugile e sabato, sul ring di casa del Palaindoor di

Ancona, affronterà Simone Rao in un incontro che metterà in

palio il titolo italiano dei pesi piuma, attualmente vacante. Il

boxeur anconetano è già stato campione d’Italia, esattamente un

anno fa, ma poi ha perso la corona nell’ottobre corso contro il

reggiano Mattia De Bianchi, che successivamente ha abbandonato

il titolo lasciandolo vacante.

Per Occhinero c’è quindi una seconda occasione, nonostante

l’amicizia che lo lega a Rao: ma a volte capita di doversi

scontrare anche con chi ti conosce bene. “Sarà un match in cui

cercherò di combattere sulla corta e media distanza – dice il

fighter marchigiano -, e imposterò un ritmo che mi permetterà di

vincere prima del limite. Non importa come, ma l’importante è

che ci riesca. Lo ripeto: farò di tutto per riportare il titolo

ad Ancona”. A seguirlo dall’angolo ci saranno i maestri Marco

Cappellini e Carlo Censori.

In questa riunione organizzata dalla Upa pittori Ancona, con

il patrocinio dell’assessorato del Comune allo Sport e del

comitato Marche della Fpi, e per la quale i biglietti di bordo

ring sono già quasi esauriti, il main event sarà preceduto da

alcuni match fra i migliori dilettanti delle Marche e da un

altro combattimento fra professionisti, quello tra i

mediomassimi Aleksander Ramo, italo-albanese, e l’ungherese

Attila Koros. (ANSA).



