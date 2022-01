Pugilato: Tricolore Mediomassimi il 5/2 a Borgo S. Lorenzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 GEN – E’ stata definitivamente fissata al

prossimo 5 febbraio, secondo quanto rende noto la federboxe, la

disputa dell’incontro per il titolo italiano dei pesi

mediomassimi sul ring allestito a Borgo San Lorenzo. Per la

corona, attualmente vacante, si sfideranno Luca Spadaccini,

detto ‘War Machine’, abruzzese di Roccamontepiano, e Vigan

Mustafà, 42enne nato a Pristina, in Kosovo, ma che da oltre 30

anni vive a Firenze insieme ai fratelli Ilir e Sead, anche loro

pugili.

Nel 2018 Mustafà è già stato campione italiano, poi ha perso il

titolo e successivamente, nel novembre 2019, ha fallito la

chance di riconquistarlo ‘in casa’ , sul quadrato del Teatro

Puccini di Firenze, contro il romano Davide Faraci.

Ad organizzare il match sarà la ‘Rosanna Conti Production’.

(ANSA).



