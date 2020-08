Pugilato: un agosto ricco di match; su Dazn Whyte-Povetkin

(ANSA) – ROMA, 07 AGO – Fra gli sport di contatto ripartiti,

in tutto il mondo, dopo un lungo stop a causa della pandemia c’è

anche il pugilato. Negli Usa c’è stato il match del ‘Gladiatore’

romano Guido Vianello, che a Las Vegas ha messo giù Don

Haynesworth, in Italia si è ripartiti, alla fine del mese

scorso, con la sconfitta a sorpresa della ‘Speranza’ Pietro

Rossetti contro Luigi Alfieri nel match del Trofeo delle Cinture

Wbc-Fpi dei welter, al Parco romano degli Acquedotti, e con il

Tricolore dei Supergallo tra Alessio ‘Mosquito’ Lorusso e

Iuliano Gallo a Brescia. Questa sera a Grosseto, invece, si

affrontano, per il titolo italiano dei superpiuma, Nicola

Cipolletta e Mario Alfano.

Ma ora in tutto il mondo puglistico c’è grande fermento, a

cominciare dal match di cui sarà protagonista l’astro nascente

della boxe femminile Terri Harper che continua l’escalation

professionale che l’ha portata ad essere la seconda pugile

britannica nella storia a conquistare un titolo mondiale.

Detentrice del titolo mondiale superpiuma Wbc, sfida sul ring di

Brentwood, in Inghilterra, con diretta televisiva su Dazn,

l’esperta Natasha Jonas, prima boxeur britannica ad aver

combattuto ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012 portando a casa

la medaglia di bronzo.

Sempre Dazn continuerà a regalare emozioni dai ring di tutto

il mondo fin da venerdì 14 agosto, con il match tra Felix Cash e

Jason Welborn, in diretta sempre dal Matchroom Fight Camp di

Brentwood, con in palio il titolo del Commonwealth dei pesi

medi, di cui Welborn è detentore, contro Jason Welborn, che

proverà ad infliggere al rivale la prima sconfitta in carriera.

Chiude in bellezza

la serie di eventi pugilistici su Dazn nel mese di agosto il

match da non perdere di sabato 22 (ore 20) tra Dillian Whyte

(27-1, 18 KO) e il temibilissimo Alexander Povetkin che è la

semifinale per il titolo mondiale dei pesi massimi Wbc. Whyte

non può permettersi di perdere, visto che sono nove anni che

l’inglese di origini giamaicane lotta per l’opportunità di

combattere per la corona iridata. (ANSA).



