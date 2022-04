Pugilato: ‘Verbania Boxing Night’, Zucco promette spettacolo

Condividi l'articolo

(ANSA) – VERBANIA, 21 APR – E’ il giorno di Ivan Zucco. Sul

ring del Palazzo dello Sport di Verbania il 26enne pugile

piemontese, originario proprio di Verbania e imbattuto da

professionista con 15 incontri tuti vinti (13 prima del limite

sfiderà il serbo Marko Nikolic per il titolo internazionale WBC

dei pesi supermedi sulla distanza delle 10 riprese.

Dopo aver conquistato il titolo italiano ad aprile – con una

vittoria in sei riprese su Luca Capuano a Milano – e averlo

difeso con una vittoria in tre round contro Ignazio Crivello a

luglio, Zucco cercherà di conquistarsi il primo titolo

internazionale. “Da bambino – dice – non avrei mai pensato di

trovarmi qui, nella mia città, per combattere per il mio primo

primo titolo internazionale. Sono fiero di questo, e mi sono

allenato come non mai, perché Marko Nikolic è un valido

avversario, e perché per la prima volta combatto nel main event

di una grande manifestazione trasmessa in diretta streaming in

tanti paesi.”. “Diventare campione internazionale dei pesi

supermedi Wbc – continua Zucco – mi permetterebbe di avere una

posizione alta nella classifica del Wbc stesso”.

World Boxing Council”.

Poi un pizzico di presunzione, come si addice ai pugili. “Sono

mancino, e nel mondo dello sport ci sono tanti mancini famosi,

Rafa Nadal e Lionel Messi per nominarne solo due . dice Zucco -.

Dicono che io abbia un sinistro devastante ma anche il destro

non scherza, e per questa occasione ho allenato al meglio anche

quel braccio. Vedrete un grande Ivan Zucco: ho preso tante botte

per arrivare qui, anche metaforicamente parlando. Mi sono

sempre rialzato e ora punto in alto”.

Organizzata da Opi Since 82-Matchroom-DAZN la ‘Verbania Boxing

Night’ sarà trasmessa in diretta streaming ed in seguito on

demand da DAZN. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte