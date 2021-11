Pugilato:Mondiali Elite;Cavallaro e Mouhiidine in semifinale

Condividi l'articolo









(ANSA) – BELGRADO, 02 NOV – Nel giorno in cui, in

un’intervista a L’Equipe, il presidente del Cio Thomas Bach

torna a ipotizzare l’esclusione del pugilato dal programma

olimpico, l’Italia della boxe maschile Elite (quella, appunto,

dei Giochi) torna, otto anni dopo l’ultima volta (e dopo la

mancata qualificazione a Tokyo 2020), sul podio dei Mondiali.

Ci riesce grazie alla vittorie nei quarti di finale, sul ring

della Stark Arena di Belgrado, del catanese Salvatore Cavallaro

nella categoria dei 75 kg e del poliziotto campano Aziz Abbes

Mouhiidine nei 92 kg (pesi massimi). Essendo approdati in

semifinale, i due saranno come minimo medaglia di bronzo

assicurandosi anche un premio in denaro (per la prima volta,

l’Aiba li ha previsti per i Mondiali) che come minimo sarà di

25mila dollari a testa.

Cavallaro ha battuto il kazako Nurkanat Rays con verdetto non

unanime (3-2; con 28-27, 29-26, 27-28, 28-27, 27-28), e giovedì,

in semifinale, si batterà con il cubanoYoenlis Hernandez

Martinez, rivale molto pericoloso.

Mouhiidine si è invece imposto nettamente (5-0; con quattro

30-27 e un 29-28) sull’indiano, campione d’Asia, Sunjeet

Sunjeet e in semifinale, anche lui giovedì, affronterà lo

spagnolo di origini cubane Emmanuel Reyes Pla, oggi vincitore

sullo statunitense Jamar Talley per split decision.

Non ce l’ha invece fatta il ‘tamburino sardo’ Federico Serra

che, nella categoria dei 51 kg, ha perso ai punti per 4-1

(30-27, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27)contro lo statunitense Roscoe Hill, 15 centimetri più alto dell’azzurro e abile nello

sfruttare il maggiore allungo. (ANSA).



