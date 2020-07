Pugilato:nobile arte riprende in Italia,tricolore a Brescia

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Il semaforo verde delle autorità

competenti, nelle regioni, alla ripresa degli sport di contatto

ha investito anche il pugilato, di ritorno all’attività

agonistica dopo oltre quattro mesi di stop forzato dovuti alla

pandemia.

Il primo appuntamento che la ‘nobile arte’ ha infilato in

calendario ha come sede il centro sportivo Rigamonti di

Buffalora, zona periferica di Brescia dove venerdì 31 luglio, a

partire dalle 20, un ricco programma di incontri inaugurerà

l’attività estiva della Boxe Loreni che, dopo l’evento

bresciano, si trasferirà successivamente a Porto Viro (Rovigo)

per il titolo italiano supermedi tra Etinosa Oliha e Andrea

Roncon, e Marcianise (Caserta) dove il 25 settembre, nella

capitale del pugilato italiano, l’intramontabile Domenico

Valentino tenterà la scalata alla cintura internazionale Ibf dei

pesi medi.

Intanto si comincia venerdì’ 31, con una riunione a porte

chiuse così come stabilito dalle autorità sanitarie, e il

main-event della serata che sarà l’incontro tra Alessio Lorusso

e Iuliano Gallo che, sulle dieci riprese, incroceranno i

guantoni per contendersi il titolo italiano dei Supergallo.

Ventiquattro anni, il brianzolo Lorusso è un volto conosciuto

del pugilato italiano, e non solo per il fitto mosaico di

tatuaggi che ne coprono ogni angolo del corpo. Con un record da

professionista di dieci vittorie (cinque prima del limite),

quattro sconfitte e due pareggi, ‘Mosquito’, così chiamato per

la rapidità dei suoi movimenti sul ring, si è laureato campione

italiano nella categoria lo scorso novembre a Sarnico e ora si

presenta a Buffalora con l’obiettivo di conservare la cintura

dalle mire dello sfidante Iuliano Gallo, classe 1992, calabrese

di nascita ma di stanza a Varese ormai da anni.

E a proposito del ritorno del pugilato in Italia, giovedì 30,

quindi un giorno prima del Tricolore di Brescia, si svolgerà a

Ferrara la 19/a edizione del ‘Memorial Carlo Duran’, sul ring

all’aperto del Velodromo cittadino. In programma tre match

dilettantistici e quattro di professionisti, senza titoli in

palio. (ANSA).



