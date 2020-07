Pugilato:’non abbassiamo guardia,progetto Fpi per infermieri

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – La Federazione pugilistica italiana

(Fpi), insieme al suo Advisor Artmediasport e in partnership con

la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, e

con il contributo di Giorgio Rattazzi Bonifanti, esperto di

comunicazione sociale, ha ideato e promosso la Campagna Sociale

#NONABBASSIAMOLAGUARDIA-Alleniamoci insieme con Forza, Passione,

Identità”, dedicata agli infermieri che in questo periodo di

emergenza sanitaria, con coraggio e grande senso di

responsabilità, sono stati in prima linea nella lotta contro il

Covid-19 e ai loro figli, volendo contribuire a ristabilire la

normalità che passa anche attraverso la pratica sportiva.

Così la Fpi offre agli infermieri iscritti all’Albo Fnopi che

hanno svolto attività in ambito Covid e ai loro figli mille ‘BoxeVoucher’ per tre mesi di allenamento gratuito nelle società

sportive affiliate alla Federboxe presenti sul territorio

nazionale. “E’ un gesto di gratitudine e sostegno morale per

restituire la quotidianità agli infermieri e alle loro famiglie

– è scritto in una nota della Fpi – attraverso la pratica della

prepugilistica, la ginnastica completa per sviluppare forza,

agilità e prontezza di riflessi, adatta a tutti, donne e uomini,

adulti e ragazzi. ‘Forza, Passione, Identità’ sono le qualità di

carattere che in questi mesi abbiamo tutti imparato a

riconoscere negli infermieri che si battono contro un nemico

invisibile. Proprio le stesse qualità che animano chi si dedica

alla disciplina pugilistica”. (ANSA).



—

