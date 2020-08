Puglia:Lopalco,io gratis in gruppo Covid

(ANSA) – BARI, 26 AGO – Pierluigi Lopalco, ufficialmente

candidato nella lista civica ‘Con’ a sostegno del governatore

pugliese uscente Michele Emiliano, ha rinunciato al suo

contratto con Aress Puglia, firmato lo scorso 9 marzo, da

consulente della task force per l’emergenza Coronavirus ed è

stato nominato dal presidente della Regione Puglia, Michele

Emiliano, consigliere scientifico a titolo gratuito dello stesso

gruppo di lavoro. Lo conferma all’ANSA Lopalco: “Ho rinunciato –

dice – al contratto che avevo firmato lo scorso marzo e

parallelamente il presidente mi ha nominato consigliere

scientifico, ruolo che ricoprirò gratuitamente”. Lopalco è

professore ordinario dell’Università di Pisa, incarico dal quale

è in ferie sino alla fine della campagna elettorale. “Il mio

impegno per la mia regione – scrive l’epidemiologo sulla sua

pagina Facebook – è iniziato il 9 marzo quando ho accettato di

mettermi in gioco in prima linea nella battaglia contro il

Coronavirus. Il mio impegno si rilancia ora, avendo deciso di

accettare la sfida a correre per diventare il prossimo assessore

alla Sanità. Un ruolo con cui potrò mettere a frutto ancor di

più la mia competenza e l’esperienza maturata in Italia e in

Europa nel corso della mia carriera”. “Nel frattempo – annuncia

– continuerò ad essere accanto alla task force regionale a

titolo gratuito”. (ANSA).



