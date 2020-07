Pugno all’arbitro a fine gara, Daspo per calciatore

(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 14 LUG – Daspo per un anno

per un ventenne di San Benedetto del Tronto, tesserato per una

società di iscritta al campionato juniores di calcio, poiché ha

sferrato un pugno all’arbitro al termine di una partita. E’

accaduto alla fine del 2019. Lui, innervositosi per l’andamento

sfavorevole del match, ad una manciata di secondi dal fischio

finale si è avvicinato all’arbitro e, dopo averlo apostrofato in

malo modo, gli ha assestato un cazzotto alla schiena, talmente

forte che il direttore di gara è dovuto andare al Pronto

Soccorso per il trauma subito. Al giovane calciatore il daspo è

stato notificato alcuni giorni fa; per i prossimi dodici mesi

non essere schierato in campo dal suo team in tutti i tornei,

nazionali e internazionali, nonché nel corso di partite

amichevoli. (ANSA).



