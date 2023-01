Pumas rescinde contratto con Dani Alves

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 20 GEN – Il club Pumas, che

rappresenta l’Università Nazionale del Messico (Unam) e gioca

nella massima serie calcistica del paese, ha annunciato di aver

rescisso il contratto del calciatore brasiliano Dani Alves, che

si trova in stato di “arresto preventivo” in Spagna per presunta

violenza sessuale.

“Con questa decisione, il club ribadisce il proprio impegno a

non tollerare alcun atto da parte di qualsiasi membro della

nostra istituzione, chiunque esso sia, per minare lo spirito

universitario e i suoi valori”, ha sottolineato il presidente

dell’Unam, Leopoldo Silva. “Quella dei Pumas è un’istituzione

che promuove il rispetto, il comportamento onesto, dignitoso e

professionale dei suoi giocatori, dentro e fuori dal campo”, ha

aggiunto in una conferenza stampa convocata dopo la notizia

della convalida dell’arresto del calciatore che ha vinto più

trofei (43) al mondo, in cui ha fatto questa dichiarazione senza

poi rispondere alle domande dei giornalisti.

Dani Alves, che da Barcellona continua a proclamarsi

innocente, è arrivato ai Pumas nell’agosto scorso, e ha giocato

13 partite con la maglia della squadra messicana. Ha fatto parte

della lista dei 26 convocati del Brasile per i Mondiali in

Qatar, mentre nel 2021 ha vinto l’oro olimpico a Tokyo con la

Seleçao, di cui era uno dei fuoriquota. (ANSA).



