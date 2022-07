Putin facilita cittadinanza russa per tutti gli ucraini

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Il presidente russo Vladimir Putin ha

ampliato con un decreto la procedura semplificata di

acquisizione della cittadinanza russa a tutti i residenti in

ucraina. Lo riporta la Tass.”I cittadini dell’Ucraina, della

Repubblica popolare di Donetsk (DPR) o della Repubblica popolare

di Lugansk (LPR) e le persone senza cittadinanza che vivono

permanentemente in DPR, LPR o Ucraina, hanno il diritto di

presentare domanda per l’ammissione alla cittadinanza della

Federazione Russa tramite procedura semplificata”, si legge nel

decreto firmato da Putin e pubblicato oggi.

La precedente versione del decreto, spiega la Tass, si

applicava solo ai residenti delle regioni separatiste. (ANSA).



