Putin, l’Occidente ‘riscrive’ la seconda guerra mondiale

Il presidente russo Vladimir Putin accusa l’Occidente di sottovalutare il ruolo dell’Urss nella sconfitta del nazismo e giustifica il patto Molotov-Ribbentrop col quale Urss e Germania nazista si spartirono l’Europa dell’est e diedero inizio all’invasione della Polonia.

In un articolo pubblicato dalla testata conservatrice americana ‘The National Interest’ poco prima della parata militare sulla Piazza Rossa in programma il 24 giugno per i 75 anni della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale, Putin punta il dito contro l’Occidente per il controverso accordo di Monaco del 1938 con cui si permise ai nazisti di prendere parte del territorio cecoslovacco e accusa l’Europa, e la Polonia in particolare, di voler “nascondere il tradimento di Monaco sotto il tappeto”.

L’articolo loda “il patriottismo” dei russi ed esce poco prima del voto in programma dal 25 giugno al primo luglio per legittimare la nuova riforma costituzionale che potrebbe permettere a Putin di restare presidente fino al 2036. Molti analisti politici pensano che l’articolo di Putin sia propaganda alla vigilia del voto.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte