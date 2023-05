Putin nell’anniversario della vittoria: ‘Lotta agli eredi dei nazisti’

Condividi l'articolo

E’ necessario opporsi agli “attuali eredi ideologici” del nazismo. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio inviato in occasione del 78/mo anniversario della sconfitta del Terzo Reich ai leader di diverse ex repubbliche sovietiche e “ai popoli della Georgia e della Moldavia”.

Il messaggio, come si legge sul sito del Cremlino, è stato inviato ai leader di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e delle due repubbliche separatiste sul territorio georgiano Abkhazia e Ossezia del Sud. Ma è rivolto anche, appunto, “ai popoli” della Moldavia e della Georgia.

“Oggi – si legge nel messaggio – è nostro dovere morale preservare le sacre tradizioni di amicizia e reciproca assistenza tramandate dai nostri padri e nonni, non permettere che la verità storica sulla Grande guerra patriottica sia distorta e non permettere le giustificazioni dei nazisti, dei loro complici e dei loro attuali eredi ideologici”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte