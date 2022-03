Qatar:: Migno vince gara di Moto3

Condividi l'articolo

Inizia nel segno dell’Italia il motomondiale con Andrea Migno (team Snipers) che vince a Losail nella moto3 il gran premio del Qatar dopo una volata appassionante contro Sergio Garcia sul lungo rettilineo di Losail. Solo 37 i millesimi che dividono i due sul traguardo alla fine di un ultimo giro in cui Migno; terzo posto per Kaito Toba (CIP Green Power). Sfortunato Ayumu Sasaki che viene fermato per un problema alla sua Husqvarna del Max Raging Team dopo che aveva fatto il vuoto per gran parte della gara. Chiude al settimo posto invece Denis Foggia (Leopard Racing)



