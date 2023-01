Qatargate: il padre di Eva Kaili interrogato, resta in libertà

Condividi l'articolo

Alexandros Kaili, il padre dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili detenuta in carcere a Bruxelles per il Qatargate, è stato ascoltato dagli inquirenti e resta in libertà. Lo riferisce l’avvocato della politica ellenica, Mihalis Dimitrakopoulos, al termine dell’interrogatorio.

Oltre a Kaili senior, che allo scoppio dello scandalo era stato fermato con una valigia piena di contanti e poi rilasciato, a quanto si apprende sono state sentite separatamente anche la compagna e la stessa Eva Kaili. Non è stato invece convocato il compagno della politica greca, Francesco Giorgi, detenuto nella prigione di Saint-Gilles.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte